Зеленский поблагодарил миллиардера Брэнсона и мировых бизнесменов за поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность бизнесмену Ричарду Брэнсону. Также глава государства отметил представителей мирового бизнеса за поддержку нашего государства.

Президент подчеркнул, что такая позиция бизнесменов очень важна на фоне угрозы со стороны России. Ведь предприниматели понимают направления развития человечества.

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Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен,

– написал Зеленский.

Как Брэнсон поддержал Украину

Миллиардер призвал мировых бизнес-лидеров объединиться, чтобы отстоять суверенитет Украины во время агрессии России. Он подчеркнул, что Путин не сможет победить в этой войне.

Он и его окружение убеждены, что война между Россией и Украиной будет иметь сокрушительные и ужасные последствия. Лидеры бизнеса по всему миру с большим беспокойством наблюдает за наращиванием российских военных и техники на границе Украины.

По словам миллиардера, трудно скрыть свое раздражение: "Что в 2022 году, черт побери, делает одна страна, накапливая танки у границ другого?"

Что думает президент о действиях Путина: смотрите видео

ичард Брэнсон – предприниматель из Великобритании, основатель корпорации Virgin Group. В ее состав входит одна из наиболее известных в последние годы Virgin Galactic, разрабатывающая самолет для космического туризма VSS Unity класса SpaceShipTwo.