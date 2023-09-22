Я хочу поблагодарить народ Польши, – Зеленский отреагировал на вопрос о напряжении с Варшавой

Президент Украины Владимир Зеленский накануне находился в США. В ходе своего визита он встретился с Джо Байденом и пообщался с журналистами.

Собравшихся медийщиков интересовало, как глава государства прокомментирует напряжение отношений между Украиной и Польшей. Владимир Зеленский на вопрос польского журналиста ответил лаконично, выразив благодарность польскому народу.

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Зеленский благодарен народу Польши

Я благодарен польскому народу, польскому обществу,

– отметил он.

Также глава государства отметил, что прибыл в Вашингтон, чтобы укрепить международную коалицию, направленную на защиту украинских детей, семей, домов, свободы и демократии в мире.

"И начал я свой день в Конгрессе США, чтобы поблагодарить его членов и народ Америки за их большую, огромную поддержку", – добавил он.

Обратим внимание, что 21 сентября президент Литвы Гитанас Науседа встретился вместе со своими украинским и польским коллегами – Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Навсегда призвал как можно скорее избавиться от разногласий между двумя соседними государствами.

Он добавил, что роль Польши в оказании поддержки Украине исключительна. Поэтому необходимо найти решение, позволяющее избежать дальнейшего углубления кризиса.

Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России – разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее,

– заявил Науседа.

Отметим, что напряжение между государствами возникло из-за того, что Польша в одностороннем порядке продлила действие запрета на ввоз украинского зерна. Это притом, что 15 сентября соответствующее ограничение завершило свой срок действия.

Как в МИДе Польши отреагировали на напряжение между странами

Прокомментировал напряжение между Украиной и Польшей министр иностранных дел Збигнев Рау. По его словам, сравнения Польши и России, которые якобы делают украинские политики, "крайне оскорбительны" для польского общества.

Мол, они становятся причиной "глубокого переосмысления польского сознания" относительно самой Украины, так и украинцев. Причем, как на коллективном, так и на индивидуальном уровне.

"В тех же домах, где мы спонтанно принимали украинских беженцев, за столами, где слушали рассказы об их судьбе, сегодня мы удивляемся, как можно в одном ряду вспоминать поляков и россиян, обижающих украинцев", – написал Рау.

В то же время он добавил, что Польша верит в победу Украины, и что она не будет стоять в стороне. Но Рау подчеркнул, что его государство "не позволит торговать отношениями с Польшей во имя частного состояния и чужих интересов, враждебных Польше и Украине".

По словам министра иностранных дел, понадобится титаническая работа, "чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинской власти".