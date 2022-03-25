Зеленский поблагодарил президента Египта за помощь гражданам Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальных сетях 24 марта.

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Проинформировал президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси о борьбе народа Украины с российской агрессией. Поблагодарил за помощь, которую Египет предоставил украинцам,

– отметил Владимир Зеленский.

"Были едины в необходимости восстановления мира на украинской земле", – добавил глава государства.

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