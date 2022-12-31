Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с захватчиками

Мировые лидеры многих государств помогают Украине в борьбе с агрессором. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии в канун Нового года.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с агрессором.

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"Спасибо вам за "цайтенвенде""

В своем твиттере глава государства опубликовал текст с благодарностью. Зеленский отметил немецкую политику "цайтенвенде" ("переломный момент", "смена эпохи"), в рамках которой поддержка Украины значительно увеличилась.

Оружие, убежище более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой,

– написал Зеленский.

Военная помощь Германии

Свыше четверти оружия и военного снаряжения Германия с начала 2022 года отправила в Украину. Общая стоимость вооружения для нашего государства составляет 2,24 миллиарда евро.

За это время Германия бесплатно помогла Украине таким вооружением:

30 зенитными танками Gepard,

14 артустановок Panzerhaubitzen 2000,

5 РСЗО,

системой ПВО Iris-T.

Кроме того, Германия также продала много оружия Нидерландам (1,83 миллиарда евро), США (около 864 миллиона евро), Британии (453 миллиона евро) и Венгрии (249 миллиона евро).

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