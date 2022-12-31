Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с захватчиками
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Мировые лидеры многих государств помогают Украине в борьбе с агрессором. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии в канун Нового года.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с агрессором.
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"Спасибо вам за "цайтенвенде""
В своем твиттере глава государства опубликовал текст с благодарностью. Зеленский отметил немецкую политику "цайтенвенде" ("переломный момент", "смена эпохи"), в рамках которой поддержка Украины значительно увеличилась.
Оружие, убежище более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой,
– написал Зеленский.
Военная помощь Германии
Свыше четверти оружия и военного снаряжения Германия с начала 2022 года отправила в Украину. Общая стоимость вооружения для нашего государства составляет 2,24 миллиарда евро.
За это время Германия бесплатно помогла Украине таким вооружением:
- 30 зенитными танками Gepard,
- 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000,
- 5 РСЗО,
- системой ПВО Iris-T.
Кроме того, Германия также продала много оружия Нидерландам (1,83 миллиарда евро), США (около 864 миллиона евро), Британии (453 миллиона евро) и Венгрии (249 миллиона евро).
Бундестаг раскритиковал Шольца за позицию по передаче танков Украине
- Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала Олафа Шольца из-за позиции по передаче танков Украине. Она подчеркнула, что отказ властей Германии передавать Украине танки очень большая ошибка.
- Глава оборонного комитета Бундестага отметила, что передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций.
- По ее мнению, в этой ситуации сработал российский нарратив, мешающий "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.
- Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.
- В конце Штрак-Циммерман добавила, что канцлер Германии несет за это ответственность. Она же считает это решение ошибкой.