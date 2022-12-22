Видео, на котором Зеленский целует Пелоси, взорвало сеть

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США вручил спикеру Палаты представителей украинский флаг. Вместе с этим украинский лидер поцеловал Нэнси Пелоси в щеку.

Видео поцелуя обнародовали в сети. Очевидно, оно понравилось пользователям, потому что этот момент уже просмотрели более 200 тысяч раз.

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Во время вручения флага Зеленский поднялся к трибуне и поцеловал спикера в щеку. Казалось, будто это застигло политика врасплох, но она улыбнулась Зеленскому и подняла флаг вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Зеленский поцеловал Пелоси в щеку: видео

Реакция сети

Некоторые иностранцы также удивленно отреагировали на поцелуй, однако большинство оценили этот момент. В частности, были разные комментарии:

Как это было трогательно, когда Зеленский поднялся, чтобы поцеловать Пелоси в конце своей речи;

Мне нравится, как спикер Пелоси поцеловала президента Зеленского... Это продемонстрировало человечность.

Пелоси и Зеленский поразили шоу милым поцелуем в щечку и искренней улыбкой. Прекрасный счастливый момент. Пусть Бог хранит украинцев!

Кстати, сама Пелоси заявила, что речь Владимира Зеленского является одной из лучших, которую ей приходилось слышать в Конгрессе. Она отметила общие черты украинского лидера и бывшего Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.