Відео поцілунку оприлюднили в мережі. Вочевидь, воно сподобалось користувачам, бо цей момент вже переглянули понад 200 тисяч разів.
До теми Одна з найкращих промов в історії Конгресу, – Ненсі Пелосі про виступ Зеленського
Так, під час вручення прапора Зеленський піднявся до трибуни й поцілував спікерку в щоку. Здалось, ніби це застало політикиню зненацька, але вона посміхнулася Зеленському та підняла прапор разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс .
Зеленський поцілував Пелосі у щоку: відео
Реакція мережі
Деякі іноземці також здивовано відреагували на поцілунок, однак більшість – оцінили цей момент. Зокрема, були різні коментарі:
- Як це було зворушливо, коли Зеленський піднявся, щоб поцілувати Пелосі в кінці своєї промови;
- Мені подобається, як спікер Пелосі поцілувала президента Зеленського... Це продемонструвало людяність.
- Пелосі та Зеленський вкрали шоу милим поцілунком у щічку та щирою усмішкою. Чудовий щасливий момент. Нехай Бог береже українців!
До речі, сама Пелосі заявила, що промова Володимира Зеленського є однією з найкращих, які їй доводилося чути у Конгресі. Вона зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього Прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.