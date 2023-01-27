Никогда снова – ненависти, – Зеленский почтил память жертв Холокоста

27 января Украина отмечает День памяти жертв Холокоста. К мероприятию в Бабьем Яру присоединился и президент Владимир Зеленский.

Глава государства установил лампадку у мемориального знака "Менора" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В церемонии приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, представители дипломатического корпуса европейских стран, США и Канады.

К теме Безразличие убивает вместе с ненавистью, – Зеленский в День памяти жертв Холокоста

Что сказал глава государства

В своей речи Зеленский призвал народы мира преодолеть безразличие, ведь только так мы сможем победить ненависть.

Зеленский почтил память жертв Холокоста / Фото ОП

Сегодня, как и всегда, Украина чествует память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло,

– заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что каждый, кто ценит жизнь, должен проявлять решительность, когда нужно спасать тех, кого стремится уничтожить ненависть.

Церемония чествования в Бабьем Яру: смотрите видео

Что важно помнить об этом дне

27 января 1945 года войска первого украинского фронта вошли в нацистский лагерь смерти Аушвиц. С этого дня в этот день чтят память жертв невинно убитых людей.

Эпоха Холокоста началась в январе 1933 года, когда к власти в Германии пришли Адольф Гитлер и нацистская партия. Она закончилась в мае 1945 года, когда союзные государства победили нацистскую Германию во Второй мировой.

Холокост был систематическим, государственным преследованием и убийством шести миллионов европейских евреев нацистским режимом Германии и его союзниками и коллаборационистами.

Во время Второй мировой войны нацистская Германия, ее союзники и коллаборационисты убили почти двух из каждых трех европейских евреев, применяя смертельные условия существования, жестокое обращение, массовые расстрелы и убийства с помощью газа, а также используя специально разработанные центры физического уничтожения. Основным средством убийства в лагерях смерти был ядовитый газ, выпускаемый в герметичные газовые камеры или фургоны.

В основе Холокоста лежал антисемитизм. Он являлся основным принципом нацистской идеологии. Это предупреждение было также распространено по всей Европе.