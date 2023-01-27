Глава держави встановив лампадку біля меморіального знака "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". У церемонії також взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, представники дипломатичного корпусу європейських країн, США та Канади.

До теми Байдужість убиває разом з ненавистю, – Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту

Що сказав глава держави

У своїй промові Зеленський закликав народи світу подолати байдужість, адже лише так ми зможемо перемогти ненависть.

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту / Фото ОП

Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо й пам'ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло,

– заявив глава держави.

Він також наголосив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

Церемонія вшанування у Бабиному Яру: дивіться відео

Що важливо пам'ятати про цей день

27 січня 1945 року війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Відтоді у цей день вшановують пам'ять жертв невинно вбитих людей.

Епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. Вона закінчилася у травні 1945 року, коли союзні держави перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій.

Голокост був систематичним, державним переслідуванням і вбивством шести мільйонів європейських євреїв нацистським режимом Німеччини та його союзниками й колабораціоністами.

Під час Другої світової нацистська Німеччина, її союзники та колабораціоністи вбили майже двох із кожних трьох європейських євреїв, застосовуючи смертельні умови існування, жорстоке поводження, масові розстріли та вбивства з допомогою газу, а також використовуючи спеціально розроблені центри фізичного знищення. Основним засобом вбивства в таборах смерті був отруйний газ, який випускали в герметичні газові камери або фургони.

В основі Голокосту лежав антисемітизм. Він був основним принципом нацистської ідеології. Це упередження було також поширене по всій Європі.