Он – больше не субъект цивилизованных людей, – Зеленский сделал заявление о месседжах Путина

Президент Владимир Зеленский во время визита в США подчеркнул, что у Путина больное отношение к миру. Диктатор больше не может являться субъектом цивилизованных отношений.

Путин отравил нашу гражданскую жизнь, поэтому о каких месседжах может идти речь. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает 24 канал.

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У Путина – больное отношение к миру

Зеленский напомнил, Путин угрожает, что после Украины может пойти дальше. Кроме того, он часто упоминает о "возрождении Союза".

Зачем человеку с, я считаю, больным отношением к миру, совершенно неадекватным, отправлять месседжи,

– записал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это Путин должен быть заинтересован, чтобы мир обратил на него внимание. Диктатор должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и государства.

"Он больше не субъект цивилизованных людей", – подытожил Зеленский.

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