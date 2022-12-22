Он – больше не субъект цивилизованных людей, – Зеленский сделал заявление о месседжах Путина
Президент Владимир Зеленский во время визита в США подчеркнул, что у Путина больное отношение к миру. Диктатор больше не может являться субъектом цивилизованных отношений.
Путин отравил нашу гражданскую жизнь, поэтому о каких месседжах может идти речь. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает 24 канал.
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У Путина – больное отношение к миру
Зеленский напомнил, Путин угрожает, что после Украины может пойти дальше. Кроме того, он часто упоминает о "возрождении Союза".
Зачем человеку с, я считаю, больным отношением к миру, совершенно неадекватным, отправлять месседжи,
– записал Зеленский.
Президент подчеркнул, что это Путин должен быть заинтересован, чтобы мир обратил на него внимание. Диктатор должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и государства.
"Он больше не субъект цивилизованных людей", – подытожил Зеленский.
Поездка Зеленского в США: что нужно знать
- Президент прилетел в США 21 декабря. Он встретился с Байденом, а затем должен выступить перед Конгрессом США.
- Важно, что на фоне визита Штаты приняли новую военную помощь Украине на 1,8 миллиарда долларов. Она будет включать в себя системы ПВО "Патриот".
- Зеленский поблагодарил Штаты за поддержку и подчеркнул, что за 300 дней войны отношения Украины и США вышли на уровень настоящего союзничества.