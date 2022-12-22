Путін отруїв наше цивільне життя, тому про які меседжі може йти мова. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом, передає 24 канал.

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У Путіна – хворе ставлення до світу

Зеленський нагадав, Путін погрожує, що після України може піти далі. Крім того, він часто згадує про "відродження Союзу".

Для чого людині з, я вважаю, хворим ставленням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі,

– записав Зеленський.

Президент наголосив, що це Путін повинен бути зацікавленим, аби світ звернув на нього увагу. Диктатор має бути зацікавленим, аби зберегти хоч щось від культури та історії його народу й держави.

"Він більше не суб'єкт цивілізованих людей", – підсумував Зеленський.

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