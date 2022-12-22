Путін отруїв наше цивільне життя, тому про які меседжі може йти мова. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом, передає 24 канал.
Важливо Україна перемагає, а Путін зазнає провалу: головне з пресконференції Байдена і Зеленського
У Путіна – хворе ставлення до світу
Зеленський нагадав, Путін погрожує, що після України може піти далі. Крім того, він часто згадує про "відродження Союзу".
Для чого людині з, я вважаю, хворим ставленням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі,
– записав Зеленський.
Президент наголосив, що це Путін повинен бути зацікавленим, аби світ звернув на нього увагу. Диктатор має бути зацікавленим, аби зберегти хоч щось від культури та історії його народу й держави.
"Він більше не суб'єкт цивілізованих людей", – підсумував Зеленський.
Поїздка Зеленського до США: що треба знати
- Президент прилетів до США 21 грудня. Він зустрівся з Байденом, а потім має виступити перед Конгресом США.
- Важливо, що на тлі візиту Штати схвалили нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Вона включатиме системи ППО "Патріот".
- Зеленський подякував Штатам за підтримку та наголосив, що за 300 днів війни взаємини України та США вийшли на рівень справжнього союзництва.