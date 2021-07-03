Думайте только о победе, – Зеленский поддержал игроков перед легендарным матчем Евро-2020

Владимир Зеленский 3 июля пообщался с помощью видеосвязи с футболистами нашей сборной. Президент Украины настроил их на игру и пожелал только победы.

Зеленский отметил, что во время матча Украина – Англия есть хороший шанс показать, что англичанам есть чему поучиться у украинцев.

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Он напомнил, что футболистов сборной Англии часто называют "родителями футбола". Украинская футбольная команда имеет один из самых молодых составов Евро-2020.

Сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на миг не забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев,

– подчеркнул президент.

Свое сообщение Зеленский дополнил уже традиционными хештегами:

#40млнПідтримуютьЗбірну

#ПідтримайЗбірну

#МиЗбірна

Президент поддержал футболистов сборной Украины / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Зеленский настроил футболистов на матч с Англией / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Отметим, что перед матчем Украина – Швеция Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку нашей сборной. Тогда украинский лидер подчеркнул, что "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

И 29 июня наша сборная разгромила шведов, одержав победу со счетом 2:1. Таким образом наша сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро.