Думайте только о победе, – Зеленский поддержал игроков перед легендарным матчем Евро-2020
Владимир Зеленский 3 июля пообщался с помощью видеосвязи с футболистами нашей сборной. Президент Украины настроил их на игру и пожелал только победы.
Зеленский отметил, что во время матча Украина – Англия есть хороший шанс показать, что англичанам есть чему поучиться у украинцев.
Важно В бой вступает Украина: расписание 1/4 финала Евро-2020 – где смотреть решающие матчи
Он напомнил, что футболистов сборной Англии часто называют "родителями футбола". Украинская футбольная команда имеет один из самых молодых составов Евро-2020.
Сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на миг не забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев,
– подчеркнул президент.
Свое сообщение Зеленский дополнил уже традиционными хештегами:
- #40млнПідтримуютьЗбірну
- #ПідтримайЗбірну
- #МиЗбірна
Отметим, что перед матчем Украина – Швеция Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку нашей сборной. Тогда украинский лидер подчеркнул, что "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".
И 29 июня наша сборная разгромила шведов, одержав победу со счетом 2:1. Таким образом наша сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро.