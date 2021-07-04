Ознакомился с вооружением судна: Зеленский поднялся на эсминец США

Находясь в Одессе, Владимир Зеленский поднялся на борт эсминца Ross, который принадлежит ВМС США. Корабль участвует в военных учениях "Си Бриз – 2021".

На борту Ross Зеленский ознакомился с оборудованием и вооружением судна. Кроме того, украинский лидер провел разговор с командующим 6-го флота Военно-морских сил США вице-адмиралом Юджином Блэком.

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Зеленский обратил внимание на символизм того, что День ВМС Украины и День Независимости США отмечают 4 июля. Президент подчеркнул: он считает, что эти 2 события связаны между собой.

Сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке США и на суше, и на воде, и в воздухе сможем увереннее и успешнее защищать нашу независимость,

– подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз-2021" свидетельствуют, что Украина – не одна перед лицом российской агрессии.

Вице-премьер Юджин Блэк отметил, что для американских военных – большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость.

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