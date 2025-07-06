Зеленский подписал новый особый пакет санкций, которые нанесут ущерб России

Владимир Зеленский рассказал, что он подписал особые санкции направленные на противодействие России. Эти торгово-экономические ограничения должны ударить по многим российским финансовым схемам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 6 июля.

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Какие санкции против России подписал Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что 6 июля подписал новый санкционный пакет. По словам президента, это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным.

Санкции по представлению Национального банка Украины. Это и синхронизация с нашими партнерами, и наша инициатива. Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать,

– сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, россияне переходят в том числе на криптовалютные расчеты.

"Всего в пакете сегодня – санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции – наши и европейские, наши и других весомых юрисдикций мира. Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что эта работа непростая, ведь санкционные правила различаются в мире, но цель у всех партнеров общая – принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал.

Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы. На следующей неделе мы готовим и новые решения, наши, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза – все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе,

– рассказал Владимир Зеленский.

Что президент рассказал о ситуации на фронте

Украинский лидер подчеркнул, что он заслушал доклады от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Покровское направление – больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок – это все добавляет Украине дальнобойных возможностей и помогает приближать завершение этой войны.

В обращении президент также отметил бригады, которые показали больше всего результатов на фронте:

Покровское направление – 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии.

Купянское направление – 3-я штурмовая.

Харьковщина – Южно-Слобожанское направление – воины 92-й штурмовой бригады.

Сумщина – 225-го штурмовой полк и 95-й десантно-штурмовая бригада.

Новопавловское направление – 37-я бригада морской пехоты и десантники 79 десантно-штурмовой бригады.

Спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной,

– сказал украинский лидер.

Поздравления с Днем Военно-Морских сил

Владимир Зеленский также подчеркнул, что в День Военно-Морских сил Украины встретился с воинами ВМС и отметил их государственными наградами, отметил лучших.

"Мы гордимся нашими людьми! И готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении", – отметил глава государства.

Он отметил, что следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости.