Зеленский подписал санкции против 147 человек, связанных с Москвой

Владимир Зеленский двумя указами внес в санкционный список еще 147 граждан разных стран, которые родом из России или имеют непосредственное отношение к стране-террористу. Все они представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Этим лицам запрещается какая-либо деятельность на территории Украины, в том числе финансовая. Соответствующая информация содержится в указах №772/2023 и №773/2023.

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Новые санкции

Владимир Зеленский 23 ноября вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан России и лиц, связанных с Москвой.

Первый санкционный список включает 60 физических лиц – как россиян, так и граждан Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. В этом списке, например, можно найти таких людей:

Владимир Сивкович, бывший секретарь СНБО, который сбежал в Россию;

Дарья Морозова, так называемая уполномоченная по правам человека при оккупационных властях Донецкой области;

Леонид Харченко, террорист, обвиняемый в сбивании пассажирского лайнера рейса MH17

Владимир Коваленко, начальник штаба "Юнармии" в Севастополе.

Санкции против таких лиц вводят на 10 лет. Их активы блокируют, аннулируют лицензии, ограничивают транзит и торговые операции по территории Украины, запрещают приватизацию и участие в публичных закупках.

Второй список насчитывает 87 человек, которые являются исключительно гражданами России. Туда вошли как военные и политики, так и предприниматели, ведущие деятельность на территории страны-агрессора. Из них в отношении 34 человек санкции будут действовать 10 лет, в отношении 50 – пять, против трех – три года.

Санкции против оборонки России