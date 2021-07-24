В декларациях будет графа о двойном гражданстве: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский 23 июля подписал указ, согласно которому в декларациях появится графа о двойном гражданстве. Так глава государства ввел в действие решение СНБО от 16 июля.

Документ получил номер 305/2021. Полное название решение Совета нацбезопасности – "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

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Подробнее об указе Зеленского о двойном гражданстве в декларациях

Документ вступил в силу со дня его опубликования. То есть, с 23 июля. Контроль за его выполнением будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ввести в декларациях отображения информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства,

– говорится в указе.

Заметим, что эту графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов в результате двойного гражданства.

Кабмин уже в августе должен сообщить СНБО о результатах выполнения этой работы.

Что еще известно о документе

Ранее Данилов отмечал, что обозначения в декларациях двойного гражданства будет обязательным для примерно миллиона украинцев. Говорится в первую очередь о высоких чинах и более мелких чиновниках.

Правда, государство также планирует обязать олигархов информировать о двойном гражданстве. Произойдет это только в том случае, если Верховная Рада примет закон об олигархах и они будут заполнять декларацию.

Важный момент

Сейчас Конституция Украины запрещает двойное гражданство.

Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, Кабмин должен разработать специальный законопроект.

Ранее Данилов сказал, что вопрос двойного гражданства является для нашего государства очень важным.

По приблизительным оценкам в Украине – от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Из них больше всего именно с российскими паспортами. Это примерно 1,5 – 2 миллиона.