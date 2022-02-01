Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию

1 февраля 2022 , 10:27
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады подписал указ о переходе на профессиональную армию. Он рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Президент Украины выступил 1 февраля на открытии седьмой сессии Верховной Рады. Во время заседания глава государства подписал важный указ.

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Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию

Владимир Зеленский сообщил о разработке указа президента об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Этот указ предусматривает

  • увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня, не ниже 3 минимальных зарплат,
  • переход Украины к основам профессиональной армии,
  • увеличение срока действия контрактов,
  • разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей,
  • система карьерного роста офицеров,
  • увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии,
  • создание дополнительных 20 бригад Вооруженных сил.

Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и впредь был мир,
– подчеркнул Зеленский.

Далее президент в присутствии народных депутатов подписал документ.

Зеленский также отметил, что Украина должна надеяться на собственные силы, ведь именно в ее интересах защита своей страны.

К слову, переход на профессиональную армию должен означать наличие в стране только контрактной службы. В то же время, означает ли этот указ отказ от призыва, пока неизвестно.

Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию: смотрите видео

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Автор: Наталія Пристанська