Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию
Источник:24 канал
Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады подписал указ о переходе на профессиональную армию. Он рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
Президент Украины выступил 1 февраля на открытии седьмой сессии Верховной Рады. Во время заседания глава государства подписал важный указ.
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Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию
Владимир Зеленский сообщил о разработке указа президента об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
Этот указ предусматривает
- увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня, не ниже 3 минимальных зарплат,
- переход Украины к основам профессиональной армии,
- увеличение срока действия контрактов,
- разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей,
- система карьерного роста офицеров,
- увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии,
- создание дополнительных 20 бригад Вооруженных сил.
Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и впредь был мир,
– подчеркнул Зеленский.
Далее президент в присутствии народных депутатов подписал документ.
Зеленский также отметил, что Украина должна надеяться на собственные силы, ведь именно в ее интересах защита своей страны.
К слову, переход на профессиональную армию должен означать наличие в стране только контрактной службы. В то же время, означает ли этот указ отказ от призыва, пока неизвестно.
Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию: смотрите видео
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