В списке Шарий, Пушилин и Гужва: президент продлил санкции в отношении пророссийских деятелей

Президент Владимир Зеленский 21 августа подписал указ о продлении еще на 10 лет санкций в отношении ряда юридических и физических лиц.

Среди них – пророссийский блогер Анатолий Шарий, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин, а также пропагандистский портал "Шарий.net", сайт "Политическая партия Шария" и другие.

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Кто в подсанкционных списках

Уточним, что глава государства единолично не вводит и не продолжает санкционные ограничения. Подпись Зеленского на указе вводит в действие соответствующее решение СНБО от 21 августа.

Среди прочего, президент постановил возложить контроль за выполнением решения СНБО относительно санкций на секретаря. Им сейчас является Александр Литвиненко.

Итак, в списке физических деятелей, на которых наложили санкционные ограничения еще на 10 лет:

Шарий Анатолий Анатольевич. Политический блогер и пропагандист, известный своими пророссийскими взглядами. Основатель партии и медиа в честь своего имени.

Политический блогер и пропагандист, известный своими пророссийскими взглядами. Основатель партии и медиа в честь своего имени. Шарий (Бондаренко) Ольга Алексеевна . Жена Анатолия Шария, активно поддерживает его политическую и пропагандистскую деятельность, участвует в распространении пророссийских нарративов через совместные проекты и платформы.

. Жена Анатолия Шария, активно поддерживает его политическую и пропагандистскую деятельность, участвует в распространении пророссийских нарративов через совместные проекты и платформы. Гужва Игорь Анатольевич. Журналист и владелец интернет-издания "Страна.ua", которое неоднократно ловили на пророссийской пропаганде и распространении дезинформации. Он также причастен к публикациям, которые дискредитировали украинскую власть и армию.

Журналист и владелец интернет-издания "Страна.ua", которое неоднократно ловили на пророссийской пропаганде и распространении дезинформации. Он также причастен к публикациям, которые дискредитировали украинскую власть и армию. Солнцева Анна Владимировна. Бывшая жена Игоря Гужвы, психолог. Была причастна к компаниям, фигурировавших в материалах о пророссийских политических силах и медиа. К тому же именно на нее зарегистрировали ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".

Бывшая жена Игоря Гужвы, психолог. Была причастна к компаниям, фигурировавших в материалах о пророссийских политических силах и медиа. К тому же именно на нее зарегистрировали ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua". Лукашина Любовь Юрьевна. Связанная с Гужвой и Солнцевой журналистка и медиадеятельница. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов подтверждал, что Лукашина является приближенной к Гужве персоной.

Связанная с Гужвой и Солнцевой журналистка и медиадеятельница. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов подтверждал, что Лукашина является приближенной к Гужве персоной. Симоненко Антон Александрович. В прошлом – помощник бывшего нардепа Деркача, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы и вмешательстве в выборы США. Сам Симоненко – фигурант антикоррупционных журналистских расследований.

В прошлом – помощник бывшего нардепа Деркача, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы и вмешательстве в выборы США. Сам Симоненко – фигурант антикоррупционных журналистских расследований. Журавель Петр Анатольевич. Помощник экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Благодыря. Руководитель и основатель ООО "Скептик" и ООО "Онли Ньюс". Важно, что обе компании попали в санкционный список США.

Помощник экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Благодыря. Руководитель и основатель ООО "Скептик" и ООО "Онли Ньюс". Важно, что обе компании попали в санкционный список США. Телиженко Андрей Григорьевич. Активный сторонник Трампа, на него наложили санкции США. Сотрудничал с адвокатом Трампа Руди Джулиани во время сбора информации о сыне Джо Байдена, Хантера. В то же время Телиженко – экс-сотрудник Генеральной прокуратуры, посольства США в Украине и других структур.

Активный сторонник Трампа, на него наложили санкции США. Сотрудничал с адвокатом Трампа Руди Джулиани во время сбора информации о сыне Джо Байдена, Хантера. В то же время Телиженко – экс-сотрудник Генеральной прокуратуры, посольства США в Украине и других структур. Ковальчук Дмитрий Владимирович. Связанный с Деркачем деятель. В общем санкции на Журавля, Ковальчука и Симоненко наложили из-за того, что они оказывали финансовую и другие виды поддержки Деркачу.

Связанный с Деркачем деятель. В общем санкции на Журавля, Ковальчука и Симоненко наложили из-за того, что они оказывали финансовую и другие виды поддержки Деркачу. Килимник Константин Викторович. Российско-украинский политический консультант. США обвиняют его во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Российско-украинский политический консультант. США обвиняют его во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Пушилин Денис Владимирович. Предатель Украины, коллаборационист. Второй главарь террористического образования "ДНР", действующего на оккупированной Донетчине.

Указ Зеленского, кроме того, продлевает санкции в отношении гражданина России Наумца Игоря Владимировича, но на 5 лет. В списке также есть гражданка Великобритании Елена Калпа, в отношении нее продлили санкции на 10 лет.

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Добавим, что, кроме физических лиц, на 10 лет были продлены санкции в отношении ряда юридических лиц. Речь идет об ООО, АО и организациях, которые так или иначе связаны с подсанкционными персонами, о которых мы писали выше.

Вот полный перечень соответствующих юридических лиц: