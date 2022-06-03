Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Геническе

В Украине создадут Геническую городскую военную администрацию в Херсонской области. На сегодня город временно оккупирован.

Соответствующий указ глава государства Владимир Зеленский подписал 3 июня. Он был обнародован на официальном сайте Президента Украины.

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Кто будет главой Генической городской военной администрации

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что в Геническе собираются образовать городскую военную администрацию. Возглавить ее должен, по его информации, заместитель председателя Чернобыевского сельсовета Евгений Родионов.

Кандидат тщательно проверялся и впоследствии был выведен на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, известно, что господин Родионов находился в плену кафиров со 2 по 14 мая, сообщало "Радио Свобода".

Было принято решение создать в Геническую военную администрацию. Сегодня – завтра ждем указа президента. Назначим начальника этой Генической военной администрации. Это кандидат, который прошел все проверки, и он (находится 24 канал) на подконтрольной Украине территории. Его вывели, – отметил Геннадий Лагута.

На должность руководителя Генической городской военной администрации официально никого не назначали.

Напомним, еще 1 марта российские кафиры начали штурмовать Херсон, обстреливая многоэтажные дома. Впоследствии они захватчики зашли к председателю ОГА Лагуты на разговор. Впоследствии он заявил, что местная администрация не сдала свои обязанности. В то же время россияне захватили Новую Каховку, Снегиревку и Геническ.

12 марта на сайте горсовета Геническа вышла новость о том, что мэр Александр Тулупов "подал в отставку". Впоследствии кафиры установили гауляйтером Андрея Клочко.

Следует добавить, что российские захватчики ужасно относятся к местному населению на временно оккупированной территории Херсонской области. Они не дают им уехать на подконтрольные Украине земли, похищают активистов и проверяют людей.

В конце мая захватчики еще полностью отключили украинскую мобильную связь и интернет. Вместо этого они начали продавать российские сим-карты, которые можно было приобрести только по паспорту. К счастью, три дня спустя удалось возобновить работу украинских операторов мобильной связи на этих территориях.

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