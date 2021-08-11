Учитывает угрозы: Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии экономической безопасности до 2025 года. Поэтому он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно документу, национальные интересы – это развитие экономики и интеграция нашего государства в европейское пространство. А также – развитие экономического сотрудничества с другими странами.

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О чем говорится в документе

В документе говорится, что стратегия по обеспечению экономической безопасности имеет 2 направления, которые связаны между собой:

развитие;

безопасность.

В направлении безопасности Украины важное место занимают вызовы, связанные с агрессией России. Разрушение экономики – это целенаправленное действие государства-агрессора, которое является частью гибридной войны.

Страна-оккупант использует экономические инструменты воздействия, в частности санкции в отношении украинских товаров и услуг.

Какие задачи стратегии

! Кабмин в начале марта принял стратегию экономической безопасности , проект которой предложил Зеленский.

Задача документа – обеспечивать устойчивость относительно экономических угроз и вызовов. А также – сохранять и развивать мощность Украины в сфере экономики.

Стратегия учитывает вызовы и угрозы в таких отраслях безопасности: