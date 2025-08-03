Президент Украины Владимир Зеленский доложил о подготовке трех санкционных пакетов против России. Первый из них применяется уже сегодня и ударит по теневому флоту страны-агрессора.

Санкции вводят против капитанов судов теневого флота России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины и указ президента №578/2025.

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Что известно о новых санкциях против России?

По словам Зеленского, подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже применен. Ограничения касаются капитанов российского теневого флота.

Сегодня провел совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен – санкции против капитанов российского теневого флота,

– сообщил Зеленский.

Этот пакет будут синхронизировать с партнерами, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций.

Согласно соответствующему указу на сайте Офиса Президента, санкции введены против 94 человек. В списке есть граждане России, Индии, Грузии, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Мьянмы и Китая.

Указанные компании – это предприятия, которые занимаются морскими перевозками нефти, логистикой и обслуживанием танкерного флота.