Санкції вводять проти капітанів суден тіньового флоту Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України та указ президента №578/2025.

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Що відомо про нові санкції проти Росії?

За словами Зеленського, підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже застосований. Обмеження стосуються капітанів російського тіньового флоту.

Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований – санкції проти капітанів російського тіньового флоту,

– повідомив Зеленський.

Цей пакет будуть синхронізувати з партнерами, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій.

Згідно з відповідним указом на сайті Офісу президента, санкції запроваджено проти 94 осіб. У списку є громадяни Росії, Індії, Грузії, Ірану, Бангладеш, Пакистану, М'янми та Китаю.

Зазначені компанії – це підприємства, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.