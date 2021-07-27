По решению президента, СНБО должен покинуть экс-глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Его заменит другой чиновник.
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Президент подписал указ об изменениях в СНБО
Указ Зеленского №318 / 2021 об изменениях в Совете нацбезопасности и обороны 27 июля было опубликовано на сайте Офиса Президента. В персональный состав СНБО глава государства ввел действующего руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Зато из состава органа выводится Валерий Кондратюк, ранее возглавлявший СВР.
Александр Литвиненко, Валерий Кондратюк / Коллаж 24 канала
Последние кадровые решения Зеленского
- Владимир Зеленский 27 июля принял решение об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. Его преемником стал командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.
- По информации СМИ, президент также уволил первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого. Впрочем соответствующего указа пока нет на сайте ОП.
- Зеленский также обновил состав военного кабинета СНБО. К нему присоединились 2 вице-премьера и заместители председателя Офиса Президента.