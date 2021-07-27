По решению президента, СНБО должен покинуть экс-глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Его заменит другой чиновник.

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Президент подписал указ об изменениях в СНБО

Указ Зеленского №318 / 2021 об изменениях в Совете нацбезопасности и обороны 27 июля было опубликовано на сайте Офиса Президента. В персональный состав СНБО глава государства ввел действующего руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Зато из состава органа выводится Валерий Кондратюк, ранее возглавлявший СВР.

Обратите внимание! Президент 23 июля представил для Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко. Чиновник сменил на этом посту Валерия Кондратюка, который руководил ведомством с 2020 по 2021 год.

Александр Литвиненко, Валерий Кондратюк / Коллаж 24 канала

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