Украина приняла все законы для вступления в ЕС: Зеленский подписал еще один документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Таким образом, наше государство одобрило все законы, которые необходимы для вступления в ЕС.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Этот закон Верховная Рада приняла 13 декабря.

Обратите внимание Зеленский подписал закон о медиа

Украина выполнила все требования по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал последний необходимый для вступления в Евросоюз законопроект. Однако до сих пор остается открытым вопрос о законе о Конституционном Суде, который глава государства подписал накануне без учета замечаний Венецианской комиссии.

Подписанный президентом закон №324 должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним. Речь идет о правах на самоидентификацию, язык, образование, участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни Украины и т.д. Такой законопроект был одним из требований Евросоюза.

Напомним, что в июне 2022 года предоставив Украине статус кандидата на членство, Евросоюз выдвинул следующие требования:

реформу Конституционного Суда;

продолжение судебной реформы;

борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

борьбу с отмыванием средств;

воплощение антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским (закон о медиа);

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Президент подписал закон о медиа

29 декабря Владимир Зеленский также подписал закон о медиа, предусматривающий:

Регулирование работы онлайн-медиа, которые до сих пор не имели особого статуса. Теперь онлайн-медиа можно считать СМИ, которые регулярно распространяют информацию с помощью интернета на собственном вебсайте.

Расширение полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В частности, она будет регулировать и деятельность онлайн-медиа и будет иметь полномочия налагать наказание. Половину членов регулятора назначает президент, вторую половину – Верховная Рада.

Запрет на российскую пропаганду, информацию, которая оправдывает тоталитарный режим СССР и пропагандирует наркотики и психотропные вещества и т.д.

Урегулирование статуса телеканала "Рада".

Закон в парламенте также был одобрен 13 декабря.