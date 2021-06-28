Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов. Согласно ему, иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине.
Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги украинцам.
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Детали закона о "налоге на Google"
Принятие документа позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения ранее внедрили и в других государствах: странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и других.
Согласно закону, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны
- зарегистрироваться плательщиками НДС через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 миллион гривен в год;
- составить упрощенную налоговую декларацию;
- уплатить НДС в размере 20%.
Электронные услуги, которые будут облагаться:
- поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
- поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;
- доступ к облачным технологиям;
- поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
- предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Однако от уплаты НДС будут освобождать
- операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, эта сеть используется только как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;
- операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.
С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.
К слову, Верховная Рада приняла соответствующий документ 3 июня.Справка! Действие закона будет касаться компаний Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg и др.