Историческое событие – 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Отметим, что Украина подписала эту конвенцию еще в 2011 году, но не ратифицировала ее раньше из-за протестов церквей и некоторых консервативных политиков, которые почему-то убеждали, что закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия якобы "навязывает гендерную идеологию".

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Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции 18 июня. Верховная рада поддержала его уже 20 июня. И вот, наконец, долгожданный законопроект подписан главой государства.

Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Его главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность,

– сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что ратификация Стамбульской конвенции усилит правовую защиту пострадавших и обеспечит им доступ к правосудию, позволит защитить украинских граждан, пострадавших от насилия не только в Украине, но и за рубежом.

Что предусматривает Стамбульская конвенция

Страны, подписывающие Стамбульскую конвенцию, должны ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, а также принудительные аборты, стерилизацию и брак.

Основные цели Стамбульской конвенции:

Защитить женщин от всех видов насилия, а также предотвратить и искоренить насилие над женщинами и домашнее насилие.

Содействовать установлению равных прав для мужчин и женщин.

Искоренить все виды дискриминации в отношении женщин.

Защитить и помочь всем пострадавшим от насилия.

Содействовать международному сотрудничеству, направленному против указанных видов насилия.

Оказывать помощь организациям и правоохранительным органам в сотрудничестве друг с другом для искоренения насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

В Конвенции говорится о насилии против женщин и домашнем насилии

Насилие против женщин включает: любое физическое, психологическое, экономическое или сексуальное насилие, преследование или притязание.

любое физическое, психологическое, экономическое или сексуальное насилие, преследование или притязание. Домашнее насилие – это все, что по принуждению или без согласия одной из сторон происходит между партнерами или членами одной семьи без чьего-либо из них согласия. К примеру принуждение к сексу, браку, аборту, обрезанию, стерилизации.

Теперь за все эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Наказание будет более жестоким, если потерпевшие являются родственниками, партнерами или если свидетелем насилия стал ребенок.

Сейчас в Украине действует ряд статей Уголовного кодекса, однако расписаны они не столь широко и подробно, как в Стамбульской конвенции. Без ратификации Стамбульской конвенции полноценная ответственность за все формы насилия невозможна. В частности, многие обидчики, которые совершают психологическое, экономическое и даже физическое и сексуальное насилие избегают наказания.

Кстати, в конвенции предусмотрены введение или поддержка программ, направленных на обучение людей, совершивших домашнее насилие. Также документ закон предусматривает введение или поддержку лечебных программ, направленных на профилактику рецидивов со стороны правонарушителей, в частности со стороны совершивших половые преступления.

Полный текст Стамбульской конвенции можно прочесть по ссылке.

На сайте Офиса Президента говорится, что Украина будет применять Конвенцию в соответствии с ценностями, принципами и нормами, определенными Конституцией Украины, в частности относительно защиты прав человека и основных свобод, равенства прав и возможностей женщин и мужчин, формирования ответственного материнства и отцовства, поддержки семьи и охраны детства

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