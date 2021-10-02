Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Укроборонпрома. В частности, перезагрузят 118 предприятий концерна.

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев назвал это событие точкой в непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского ОПК. Кроме того, подписание закона – это новая точка отсчета для украинской оборонной сферы.

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Какие возможности предоставляет закон

Структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома. В частности, 21 из них – сейчас находится на оккупированных территориях;

ввести современные подходы корпоративного управления. Это поможет обезопасить концерн от коррупционных рисков, конфликта интересов, а также – прямого политического влияния;

создать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами;

привлекать прямые инвестиции.

Соглашение Укроборонпрома и компании Babcock

Укроборонпром и судостроительная британская компания Babcock заключили соглашение в сентябре 2021 года.

Документ подписали во время Международной выставки оборонных технологий DSEI-2021.

Цель соглашения – усилить способности и боевой потенциал украинского флота.

Проекты реализуют в рамках программы расширения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).

По словам генерального директора компании Babcock Дэвида Локвуда, для реализации программы UNCEP важно находить инновационные способы сотрудничества.

Публикация Юрия Гусева:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственный концерн "Укроборонпром".

Это событие является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но в то же время это событие – новая точка отсчета для украинской обронки!

Я хочу, в первую очередь, поздравить и поблагодарить всех, кто прошел этот путь – от наработки законопроекта 3822 до его подписания Президентом – вместе с нашей командой. Председатель фракции Слуга Народа David Braun, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, председатель профильного подкомитета Игорь Копытин, народные депутаты, Кабинет Министров Украины, международные партнеры и друзья – это была крутая совместная командная работа.

Но, прежде всего, спасибо за мощную поддержку и доверие Президенту Украины Владимиру Зеленскому и команде Офиса Президента Украины.

Теперь мы сможем:

усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых – пока что находится на временно оккупированных территориях.

Внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

Осуществлять трансфер технологий.

Привлекать прямые (в т. ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

Спасибо всем!

Вместе мы это сделали!

Вместе мы сделаем Украину сильной!