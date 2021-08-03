Зеленский подписал закон о возобновлении работы ВККС: почему это важно
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Документ даст возможность сформировать ВККС, которая будет заниматься подбором и оценкой судей.
Верховная Рада приняла соответствующий документов 13 июля конституционным большинством голосов с учетом всех предложений главы государства.
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Цель закона о возобновлении работы ВККС
Документ является важным первым этапом проведения судебной реформы в Украине, ведь позволит сформировать ВККС, на которую возлагаются функции по отбору и оценке судей.
Закон учитывает позиции Конституционного Суда, предостережение Венецианской комиссии, а также общие рекомендации, предоставленные программой USAID "Новое правосудия" и проектом Евросоюза "Право-Justice".
Документ предусматривает такие аспекты
Членов ВККС судей назначает Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут по действенному участию представителей международных организаций.
Проводит конкурс конкурсная комиссия, в первый состав которой входят
- 3 действующих судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины,
- 3 человека, предложенные международными организациями, которые в течение последних 5 лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.
Голос членов Конкурсной комиссии, предложенных международными организациями, будет решающим.
Решение первого состава комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов комиссии, из которых 2 предложенные международными организациями. В случае равного распределения голосов решающим считать голоса 3 членов комиссии, из которых 2 предложенные международными организациями.
По результатам конкурса, конкурсная комиссия рекомендует ВСП не менее 2 кандидатов на каждую вакантную должность члена ВККС.
Срок полномочий первого состава конкурсной комиссии с 3 международными экспертами прекращается через 2 года после назначения полномочного состава ВККС.
Следующий состав формируется таким образом
- 3 действующих судей или судей в отставке, предложенных Советом судей,
- по 1 человеку, предложенному Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины и Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.
Всего 16 членов ВККС назначает ВСП по результатам конкурса сроком на 4 года. Кроме того, кандидаты на должность члена ВККС должны отвечать критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.Обратите внимание! Также Зеленский подписал 2 закона, которые касаются деятельности Высшего совета правосудия. Они призваны создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы.