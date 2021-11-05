Зеленский подписал закон о выделении 800 миллионов на кислородные станции

5 ноября 2021 , 21:26
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон о выделении денег на обустройство кислородных станций в больницах. Речь идет о 800 миллионах гривен.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в четверг, 4 ноября. Документ предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями. Это позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах.

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Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что для стационарного лечения зараженных коронавирусом медучреждения необходимо обеспечить источниками подачи кислорода.

Это могут быть кислородные баллоны, портативные кислородные концентраторы, кислородные резервуары для жидкого кислорода, а также собственные системы генерации кислорода из воздуха – кислородные станции.
– говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что установка кислородных станций является надежным способом обеспечения кислородной независимости медицинских учреждений.

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  • За сутки 4 ноября в Украине обнаружили 26 488 инфицированных. К сожалению, ушли из жизни 696 зараженных.
  • Выздоровели – 13 281 человек.
  • Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 3 032 951 случай заболевания. К сожалению, умерло уже 70 842 человека.
  • Эпидемиологическая ситуация в Украине усложняется. В частности, с 8 ноября в красную зону перейдет Волынь.
Автор: Мар'яна Бекало