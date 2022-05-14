Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Инициатива вступит в силу со следующего дня после ее публикации. Речь идет о законопроекте №7172-1, который ранее поддержали 330 нардепов.

Кстати Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила свое существование

Подробнее о запрете

Закон предусматривает запрет политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины. В частности:

Партии, представители которых говорили о войне России против Украины как внутреннем или гражданском конфликте, которые отрицали временную оккупацию части территории Украины.

Партии, оправдывавшие русских военных, другие незаконные вооруженные формирования, банды, группы наемников, созданные или подчиненные России, а также представителей оккупантов, обозначая их как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

Законопроект был подан в парламент 28 марта 2022 года. 1 апреля приняли в первом чтении, а 3 мая – во втором. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что законопроекту никто не препятствовал. Никто не поднимал и не блокировал правки. Кроме того, за инициативу проголосовали даже 17 бывших членов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

ОПЗЖ больше не существует

Пророссийская партия ОПЗЖ 12 мая официально прекратила свое существование. В Верховной Раде сообщили о ее роспуске. Однако ее представители создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее Юрий Бойко, а вошли туда Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Скорик, Черный, Королевская, Солод и т.д.

Напомним, что еще 20 марта СНБО остановил любую деятельность пророссийских политических партий во время военного положения. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что с каждым депутатом ОПЗЖ разберутся отдельно. По его словам, партия еще не добита, но обязательно будет уничтожена. Перед украинским законом будут отвечать и депутаты ОПЗЖ, которые помогают оккупантам.

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