Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
Источник:телеграм Ольги Совгири
Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.
Инициатива вступит в силу со следующего дня после ее публикации. Речь идет о законопроекте №7172-1, который ранее поддержали 330 нардепов.
Кстати Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила свое существование
Подробнее о запрете
Закон предусматривает запрет политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины. В частности:
- Партии, представители которых говорили о войне России против Украины как внутреннем или гражданском конфликте, которые отрицали временную оккупацию части территории Украины.
- Партии, оправдывавшие русских военных, другие незаконные вооруженные формирования, банды, группы наемников, созданные или подчиненные России, а также представителей оккупантов, обозначая их как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".
Законопроект был подан в парламент 28 марта 2022 года. 1 апреля приняли в первом чтении, а 3 мая – во втором. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что законопроекту никто не препятствовал. Никто не поднимал и не блокировал правки. Кроме того, за инициативу проголосовали даже 17 бывших членов "Оппозиционной платформы – За жизнь".
ОПЗЖ больше не существует
Пророссийская партия ОПЗЖ 12 мая официально прекратила свое существование. В Верховной Раде сообщили о ее роспуске. Однако ее представители создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее Юрий Бойко, а вошли туда Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Скорик, Черный, Королевская, Солод и т.д.
Напомним, что еще 20 марта СНБО остановил любую деятельность пророссийских политических партий во время военного положения. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что с каждым депутатом ОПЗЖ разберутся отдельно. По его словам, партия еще не добита, но обязательно будет уничтожена. Перед украинским законом будут отвечать и депутаты ОПЗЖ, которые помогают оккупантам.
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