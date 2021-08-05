Предотвратить аварии: Зеленский подписал закон об опасных предприятиях

Президент Владимир Зеленский 5 августа подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности". Верховная Рада приняла его 15 июля.

Предусматривающий закон

Документ должен снижать риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПН). Также он намерен согласовывать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза. В частности, уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов различных классов повышенной опасности.

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Закон отменяет декларации безопасности на ОПН. Операторы таких объектов 1 и 2 классов самостоятельно определяют и утверждают, как предотвращать аварии. Они передают эту политику Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Также они отчитываются о мерах безопасности.

Документ дает алгоритмы действий при авариях

Операторы нарабатывают планы борьбы с последствиями аварий для каждого объекта. Пересматривать правила должны каждые 3 года. Местные власти и самоуправление разрабатывают внешние программы, как реагировать на чрезвычайные ситуации на ОПН 1 класса.

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Документ также определяет алгоритм действий, когда случается авария. Кроме того, предполагают, что оператор ОПН должен остановить деятельность производства, если произошла авария.

Закон улучшает координацию между органами надзора и принимает во внимание полномочия компетентного органа и предоставление информации после опасной ситуации на ОПН. Постановление вступит в силу в 2022 году.