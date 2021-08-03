Зеленский подписал закон об изменениях относительно Дня защитников Украины
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал закон, который переименовывает День защитника – праздник, который ежегодно отмечается 14 октября. Теперь он будет называться Днем защитников и защитниц Украины.
Соответствующий закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-ІХ президент подписал 3 августа.
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В Украине будут праздновать День защитников и защитниц
Согласно документу, День защитника Украины, который ежегодно отмечается 14 октября, теперь будет называться Днем защитников и защитниц Украины.
У Зеленского отметили, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за этот закон 14 июля.
Справка. День защитника Украины отмечают с 2014 года, государственным выходным этот день является с 2015 года.
Женщины в рядах Вооруженных сил Украины: что известно
- В течение последних лет вопрос гендерного равенства в ВСУ поднимают особенно активно.
- Сейчас там служит более 31 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился почти вдвое.