Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Это указано в карточках законов №11433 и №11434. Они обнародованы на сайте Верховной рады.

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Продолжение военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября 2024 года.

Продление начнет действовать с 12 августа.

Отметим, что это уже 12 раз в Украине продолжают военное положение и всеобщую мобилизацию.

Напомним, что в прошлый раз именно в мае официально продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Тогда президент поставил подписи под соответствующими законами. Так, согласно принятым документам, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине действовали с 14 мая по 11 августа 2024 года.