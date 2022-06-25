Зеленский подтвердил, что 27 июня примет участие в саммите G7

Владимир Зеленский уже 5 месяцев продолжает появляться на разных саммитах, чтобы призвать к поддержке и помощи Украине весь мир. Так, стало известно, что уже 27 июня он примет участие в саммите G7.

Зеленский примет участие в саммите G7

Такую информацию президент рассказал в ходе традиционного вечернего обращения. Сделал он это на 122 день, начало 5-го месяца, полномасштабной войны России против Украины.

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Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите "Группы семи". На неделе состоится и саммит НАТО,

– подтвердил Зеленский.

Он добавил, что за половину суток по городам Украины было выпущено 45 ракет, и это было сделано как раз накануне таких встреч. Поэтому все понятно.

По его словам, это еще одно доказательство нашей позиции. Подтверждения того, что санкций против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше.

Также глава государства подчеркнул, что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире.

Макрон о саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон также прокомментировал предстоящий саммит G7. По его словам, ключевыми целями будут:

Действия в условиях войны в Украине и ее последствий

Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности

Принятие мер по решению климатических проблем.

Зеленский выступил на фестивале Glastonbury

Сегодня, 24 июня, президент Украины выступил перед участниками музыкального фестиваля Glastonbury. Он ежегодно проходит в Великобритании. Политик призвал распространять правду о войне в Украине и помогать украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Он обратил внимание, что фестиваль возобновился после двухлетнего COVID-перерыва. Зеленский подчеркнул, что пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей, но не сломила человечество. Украинцы тоже хотели бы жить как раньше и наслаждаться летом, однако пока не могут, ведь Россия украла наш мир и покой.

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