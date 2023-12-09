"Пощечина" Путину: Зеленский подтвердил, что едет в Аргентину

СМИ ранее сообщали, что Владимир Зеленский намерен приехать в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. Тогда в Офисе Президента отказались комментировать данную новость.

В то же время, по состоянию на вечер 9 декабря Зеленский подтвердил, что отправляется в Аргентину. Он опубликовал фотографию с начала визита.

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По дороге в Аргентину встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами.

– подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что инаугурации также может присутствовать Владимир Путин. По данным СМИ, его пригласили на событие. Очевидно, в последний раз.

По дороге Зеленский встретился с премьером Республики Кабо-Верде

По дороге к Кабо-Вербе Зеленский встретился с Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной. Зеленский отметил принципиальность Кабо-Верде в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждении российской агрессии, а также конкретных шагах страны по поддержанию украинских международных инициатив.

Украинский лидер поблагодарил страну за поддержку. В частности, речь идет о площадке ООН. Зеленский пригласил Кабо-Верде присоединиться к работе по имплементации Украинской формулы мира. Также президент пригласил главу Кабо-Верде посетить Украину.