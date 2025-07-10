Зеленский подтвердил, что планируется смена посла Украины в США

Президент Украины сообщил, что он сменит посла в США. Он благодарен Оксане Маркаровой и хотел бы, чтобы она продолжила работать на государственной должности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общения с представителями украинских и иностранных медиа.

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Зеленский прокомментировал возможность замены посла Украины в США

Президент отметил, что Оксана Маркарова действительно покинет пост посла Украины в США. Где она будет работать дальше – еще не известно, по словам Зеленского "это зависит от нее".

Владимир Зеленский будет выбирать нового представителя Украины в Соединенных Штатах. Возможно, им станет действующий министр обороны Рустем Умеров. Это в свою очередь повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины.

Для нас очень важно в том контексте, что сегодня происходит, усиливать отношения с Соединенными Штатами и не терять этот момент,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что новый посол в США должен быть сильным человеком и был хорошо знаком с темой усиления Украины.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет необходимые сигналы о возобновлении поставок помощи из США. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом удалось обсудить возможность приобретения вооружения в Европе и США – систем ПВО, комплексов Patriot и других видов вооружения для укрепления украинской армии.