Зеленский подтвердил, что украинские защитники уже в Лимане

Украинские защитники подняли государственный флаг в Лимане. Президент Владимир Зеленский подтвердил эту приятную новость.

Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Зеленский подтвердил украинский флаг в Лимане

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