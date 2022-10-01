Зеленский подтвердил, что украинские защитники уже в Лимане
1 октября 2022 , 21:31Читати новину українською
Украинские защитники подняли государственный флаг в Лимане. Президент Владимир Зеленский подтвердил эту приятную новость.
Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.
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Зеленский подтвердил украинский флаг в Лимане
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