Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией

Сегодня, 18 марта, после разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина и Россия проведут обмен пленными. Украинский глава государства Владимир Зеленский прокомментировал это заявление.

По его словам, обмен действительно состоится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой пресс-конференцию Зеленского, которую транслирует "Общественное Новости".

Смотрите также Путин планирует несколько наступательных действий на разных направлениях, – Зеленский

Что заявил Зеленский об обмене пленными

Украинский президент заявил, что уже достаточно долго знал об этом обмене пленными.

Я о нем знал. От СБУ и от ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен,

– отметил Зеленский.

Напомним, что ранее глава Кремля анонсировал Трампу большой обмен пленными по формуле 175 на 175, который состоится уже завтра, 19 марта.

Кроме того, как "жест доброй воли" Москва передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находились на лечении в российских медицинских учреждениях.

Добавим, что, по данным Госдумы, телефонный разговор Трампа с Путиным длился 2 часа 28 минут. Однако, глава Кремля заставил ждать американского лидера. В СМИ предполагают, что диктатор сделал это умышленно.

Стоит заметить, что Москва анонсировала начало разговора в 15:00 по киевскому времени. Однако, только в 15:52 Путин покинул встречу с представителями бизнеса. Вследствие этого звонок состоялся в 16:00.