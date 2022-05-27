Зеленский подтвердил участие Украины в саммите G20 в Индонезии

Украина примет участие на саммите Большой двадцатки в Индонезии и надеется, что от него отстранят Россию.

Продовольственный кризис

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает 24 канал. По его словам, чем быстрее будет освобождена Украина от оккупантов, тем лучше будут защищены люди во всем мире.

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Зеленский отметил, что Украина является важным экспортером продовольствия и ежегодно поставляет 10 млн. тонн зерновых и другой аграрной продукции. Но уже четвертый месяц порты заблокированы и Украина не может предоставлять эти продукты из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.

В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых находятся в хранилище, и мы не можем направить их на мировой рынок, где они жизненно необходимы уже сейчас. Поэтому цены на продовольствие могут катастрофически возрасти. По оценке ООН, голод в этом году охватит 40 – 50 миллионов человек,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что это приведет и к политическому хаосу в некоторых регионах. Поэтому весь мир нуждается в разблокировании украинских портов для преодоления продовольственного кризиса.

Участие Украины в саммите G20

Зеленский также подтвердил участие в саммите G20 на Бали. Он поблагодарил индонезийского президента за приглашение и рассказал о ряде "домашних задач" до встречи лидеров "Большой двадцатки".

Мы принимаем это приглашение и я верю в то, что до саммита осенью мир решит всю эту проблематику: мы должны не допустить масштабного голода, остановить убийства и репрессии, навсегда отучить любые государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химической или биологической. оружие,

– заявил президент.

Он также выразил надежду, что на встрече будут "лишь государства-друзья, партнеры и не будет никаких кафиров".

Ранее Россию уже пригласили на саммит и Путин принял это приглашение. После этого, по информации CNN, администрация президента США частно передала Индонезии просьбу, чтобы ее не допускали к нынешнему саммиту . После этого и сам Байден публично выразил свое неприятие участия президента Владимира Путина в G20,

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