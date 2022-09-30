Зеленский подтвердил освобождение Ямполя

Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили Ямполь в Донецкой области. Поселок находился под оккупацией российских захватчиков с конца апреля.

Во время своей речи 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ имеют существенные результаты на Востоке страны. В частности, он подтвердилосвобождение Ямполя, сообщает 24 канал.

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Президент поблагодарил защитников Ямполя

Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя. Таким образом, подтвердив, что ВСУ освободили этот населенный пункт.

Напомним, что видео, как ВСУ заходят в Ямполь, появилось в сети сегодня, 30 сентября. Стоя у админздания украинский военный заявил, что Ямполь наш.

Особо хочу сегодня отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях. А также наших военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя,

– сказал президент.

Обращение Зеленского за 30 сентября: видео

Также президент отметил: о том, что сейчас происходит около Лимана, уже достаточно публичной информации. И эти шаги для Украины очень важны.

ВСУ освободили еще один поселок возле Лимана

81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ сообщила, что освободила поселок Дробышево в Краматорском районе Донецкой области. Это всего в 9 километрах до Лимана.

Украинские воины развернули в Дробышеве сине-желтый флаг. Впоследствии информацию подтвердил начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко.