Для Трампа важен символизм: визит Зеленского в США поможет Украине перехватить инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать в Соединенные Штаты Америки, где встретится с Дональдом Трампом, вероятно, для подписания соглашения о редкоземельных металлах.

В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной объяснил, какое на самом деле значение для Украины имеет соглашение и какие возможности дает. К слову, в Офисе Президента сообщили, что встреча Зеленского с Трампом может состояться в ближайшее время. Ее ориентиром будет готовность соглашения.

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Как Украина пытается сохранить партнерские отношения с США

По мнению политолога, работа над этим соглашением еще продолжается, потому что стороны имеют разную заинтересованность. Чем больше Киев работает над этим соглашением, тем безопаснее для нас оно становится. Впрочем, прежде всего Украине нужна эта сделка для того, чтобы сохранить приверженность новой администрации.

Трамп действует по принципу, если твой контрагент сразу "слился" и подписал соглашение, то это круто. Поэтому максимальные требования ставятся в первой редакции, а потом, если твой контрагент демонстрирует стойкость и желание отстаивать свои интересы, тогда начинается уже работа команды, чтобы соглашение было более-менее выгодное для обоих,

– сказал Лесной.

Также есть свой позитив в том, что соглашение рамочное, ведь даже после подписания над ним будут работать разные команды, насыщать его смыслами и тому подобное. Показательным будет визит Зеленского в США, который покажет, что соглашение является приемлемым для Украины и Соединенных Штатов, ведь президенты просто так не едут.

Иногда бывают соглашения для того, чтобы сохранить партнерские отношения и выстоять в этой войне. Зеленский прекрасно это понимает. Он осознает, как надо работать с Трампом,

– отметил политолог.

К тому же важным сигналом, как для украинского общества, так и для Соединенных Штатов будет разговор Зеленского с Трампом накануне вероятной встречи президента США с Владимиром Путиным.

Важно! Президент США анонсировал встречу с Зеленским, которая может состояться на этой или следующей неделе.

"Это символический акт прежде всего для Трампа, а Зеленский имеет возможность пообщаться с ним. Возможно, один на один, или с командами, но это надо сделать именно сейчас, чтобы перехватить инициативу", – добавил Лесной.

По данным издания Financial Times, Украина и США, после снятия Вашингтоном жестких требований, согласовали условия соглашения о редкоземельных металлах. Также СМИ сообщают, что соглашение могут подписать 28 февраля.