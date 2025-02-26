В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний пояснив, яке насправді значення для України має угода та які можливості дає. До слова, в Офісі Президента повідомили, що зустріч Зеленського з Трампом може відбутися найближчим часом. Її орієнтиром буде готовність угоди.

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Як Україна намагається зберегти партнерські відносини зі США

На думку політолога, робота над цією угодою ще продовжується, тому що сторони мають різну зацікавленість. Чим більше Київ працює над цією угодою, тим безпечнішою для нас вона стає. Втім, насамперед Україні потрібна ця угода для того, щоб зберегти прихильність нової адміністрації.

Трамп діє за принципом, якщо твій контрагент відразу "злився" та підписав угоду, то це круто. Тому максимальні вимоги ставляться в першій редакції, а потім, якщо твій контрагент демонструє стійкість та бажання відстоювати свої інтереси, тоді починається вже робота команди, щоб угода була більш-менш вигідна для обох,

– мовив Лісний.

Також є свій позитив у тому, що угода рамкова, адже навіть після підписання над неї працюватимуть різні команди, насичуватимуть її сенсами тощо. Показовим буде візит Зеленського у США, який засвідчить, що угода є прийнятною для України та Сполучених Штатів, адже президенти просто так не їдуть.

Іноді бувають угоди для того, щоб зберегти партнерські відносини та вистояти у цій війні. Зеленський прекрасно це розуміє. Він усвідомлює, як треба працювати з Трампом,

– зазначив політолог.

До того ж важливим сигналом, як для українського суспільства, так і для Сполучених Штатів буде розмова Зеленського з Трампом напередодні ймовірної зустрічі президента США з Владіміром Путіним.

Важливо! Президент США анонсував зустріч із Зеленським, яка може відбутися цього або наступного тижня.

"Це символічний акт насамперед для Трампа, а Зеленський має нагоду поспілкуватися з ним. Можливо, сам на сам, або з командами, але це треба зробити саме зараз, щоб перехопити ініціативу", – додав Лісний.

За даними видання Financial Times, Україна та США, після зняття Вашингтоном найжорсткіших вимог, погодили умови угоди про рідкісноземельний метали. Також ЗМІ повідомляють, що угоду можуть підписати 28 лютого.