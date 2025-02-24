Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Україна очікує відповіді американської сторони

За словами джерел, у цій рамковій угоді визначені "рівноправніші" умови співпраці. Водночас значна частина питань була перенесена на етап, коли буде підписана окрема угода щодо інвестиційного фонду.

До того ж, як зазначили джерела видання, питання гарантій безпеки, ймовірно, обговорюватиметься окремо – на зустрічі президентів США та України.

До слова, 24 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. За її словами, переговори пройшли "дуже конструктивно", а майже всі ключові деталі вже узгоджені.

За даними ЗМІ, угода передбачає, що Україна повинна внести до фонду 500 мільярдів доларів. До того ж внесок України повинен бути вдвічі більшим, ніж внесок США – 50% доходів України від "видобутих матеріалів", зокрема мінералів, нафти і газу, будуть направлятися до фонду. Також в тексті є пункти, які стосуються проектів у районах, "тимчасово окупованих Росією, у випадку, якщо такі території будуть звільнені".