Зеленский поговорил с Байденом, прежде чем США объявили новые ограничения для России

11 марта 2022 , 17:41
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Источник:

твиттер Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский только что сообщил, что у него был предметный разговор с американским главой Джо Байденом.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в твиттере. Он подчеркнул, что говорилось, в частности, об усилении санкций против России со стороны США.

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Также он дал свою оценку ситуации на поле боя, в частности о преступлениях России, которая и совершает их против мирного населения.

Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию,
– отметил Зеленский.

Разговор состоялся перед тем, как в США объявили о новых антироссийских ограничениях.

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Текст сообщения Владимира Зеленского:

Провел предметный разговор с @POTUS. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

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Автор: Аліна Оліховська