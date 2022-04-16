Зеленский поговорил с Джонсоном об оружии и гарантиях безопасности
Источник:твитер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 16 апреля провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Впоследствии президент обнародовал детали в твиттере.
Украинский лидер отметил, что они с премьером Великобритании обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита в Киев. В частности, прежде всего говорилось об оборонной и макрофинансовой поддержке.
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Продолжил диалог с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины,
– заявил Зеленский.
Ранее украинский лидер заявил, что пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для Украины. В то же время конкретной информации стоит ожидать в течение 7 – 10 дней.
Некоторые страны уже "демонстрируют готовность". Среди них – Великобритания.
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