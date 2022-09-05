Зеленский провел переговоры с Макроном: какие темы подняли президенты

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о ситуации на фронте. Переговоры лидеров стран продолжались более полутора часов.

Накануне Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с россией. Отметим, что лидер Франции после начала полномасштабного вторжения государства-агрессора продолжал звонить по телефону путину.

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О чем говорили президенты

Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии россии. Стороны также обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции,

– отметил президент Украины.

Макрон попросил Иран быть посредником в войне

Президент Франции попросил президента Ирана Ибрахима Раиси выступить посредником в войне россии против Украины. Соответствующую информацию сообщили иранские СМИ.

После этого обращения в Иране якобы продолжались консультации. После них глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что направит в кремль делегацию.

Почему Макрон звонит путину

Президент Франции довольно часто звонил путину еще и до 24 февраля. Например, за 4 дня до полномасштабной войны он звонил по телефону диктатору, чтобы поговорить о Минских соглашениях.

Стратегию Макрона звонить путину неоднократно критиковали.

Сам Макрон заявлял, что иногда его звонки к путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по собственному желанию.

В последний раз Макрон говорил с путиным 19 августа. Темой разговора была ситуация на Запорожской АЭС и организации миссии МАГАТЭ.

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