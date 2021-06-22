В особую дату, – Зеленский поговорил с Меркель в годовщину вторжения Германии в СССР

22 июня 2021 , 19:15
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Офис Президента

Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Разговор символически состоялся в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Пресс-служба офиса Президента сообщила, что собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на украинских землях.

Заметьте Меркель вспомнила об оккупации Крыма Россией во время речи о нападении Германии на СССР

Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,
 – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить саммит Крымской платформы и принять участие в торжествах по случаю 30-го Дня Независимости.

Приглашение от Меркель

  • Канцлер Германии пригласила Зеленского совершить визит в Берлин.
  • Темами для разговора станут вопросы двусторонних отношений Украины и Германии, а также мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой

  • Украинский лидер 22 июня возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.
  • Зеленский подчеркнул, что "эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи".
  • По словам президента, необходимо поблагодарить каждого украинца, который защищал родную землю от нацистов.
Обратите внимание! Нацистские войска 22 июня 1941 года перешли границу Советского союза и начали захват территории Украины.
Автор: Мар'яна Бекало