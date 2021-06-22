В особую дату, – Зеленский поговорил с Меркель в годовщину вторжения Германии в СССР

Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Разговор символически состоялся в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Пресс-служба офиса Президента сообщила, что собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на украинских землях.

Заметьте Меркель вспомнила об оккупации Крыма Россией во время речи о нападении Германии на СССР

Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить саммит Крымской платформы и принять участие в торжествах по случаю 30-го Дня Независимости.

Приглашение от Меркель

Канцлер Германии пригласила Зеленского совершить визит в Берлин.

Темами для разговора станут вопросы двусторонних отношений Украины и Германии, а также мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой

Украинский лидер 22 июня возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что "эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи".

По словам президента, необходимо поблагодарить каждого украинца, который защищал родную землю от нацистов.

Нацистские войска 22 июня 1941 года перешли границу Советского союза и начали захват территории Украины.