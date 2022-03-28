Зеленский поговорил о санкциях против России с премьером Италии и канцлером Германии

Владимир Зеленский пообщался по телефону с Марио Драги и Олафом Шольцом. Политики говорили о поддержке Украины и санкциях против России.

О беседах 28 марта с итальянским премьер-министром и немецким канцлером украинский лидер сообщил в сети.

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Зеленский поговорил с Драги

Глава государства отметил, что продолжил диалог с Марио Драги.

Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку,

– рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ это будет помнить. Украинцы также ценят готовность Италии приобщиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины.

Президент пообщался с Шольцом

Также украинский лидер провел разговор о ходе переговорного процесса с Олафом Шольцом.

Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениях России. Выразил благодарность за помощь, оказываемую Германией,

– отметил президент.

Зеленский обратил внимание, что давление на Россию должно продолжаться, а санкции – усиливаться.

К слову, Шольц ранее заявил, что Зеленский вправе потребовать от НАТО большей поддержки. Однако Альянс не будет помогать Украине с закрытием неба, миротворцев тоже не будут вводить.

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