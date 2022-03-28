Про розмови 28 березня з італійським прем'єр-міністром та німецьким канцлером український лідер повідомив у мережі.

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Зеленський поговорив з Драґі

Глава держави зазначив, що продовжив діалог з Маріо Драґі.

Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку,

розповів Зеленський.

Він наголосив, що український народ це пам'ятатиме. Українці також цінують готовність Італії долучитися до створення системи безпекових гарантій для України.

Президент поспілкувався з Шольцем

Також український лідер провів розмову про перебіг переговорного процесу з Олафом Шольцем.

Повідомив про хід протидії агресії та злочини Росії. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина,

– зазначив президент.

Зеленський звернув увагу, що тиск на Росію має продовжуватися, а санкції – посилюватися.

До слова, Шольц раніше заявив, що Зеленський має право вимагати від НАТО більшої підтримки. Однак Альянс не допомагатиме Україні зі закриттям неба, миротворців також не вводитимуть.

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