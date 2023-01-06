Зеленский поговорил с премьером Японии Кишиду: что они обсудили
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Японии Фумио Кишиду. Телефонный разговор состоялся сегодня, 6 января.
Во время разговора Зеленский поблагодарил Кишиду за поддержку Украины. Напомним, что правительство Японии предлагает миллион иен семьям за переезд из столицы.
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О чем Зеленский говорил с премьер-министром Японии
Поздравил премьер-министра Японии Фумио Кишиду с началом председательства Японии в G7,
– рассказал украинский президент.
Также Зеленский поблагодарил Японию за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут украинцам оставаться в тепле и свете.
Кроме того, украинский президент пригласил Кишиду принять участие в реализации формулы мира.
Япония планирует выделить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины
Ранее посол Японии в Украине Кунинори Мацуда рассказал, что Япония намерена выделить еще дополнительных 500 миллионов долларов помощи Украине, кроме уже оказанной финансовой, гуманитарной и военной поддержки.
По словам посла, по закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие. Однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение: дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, аптечки и пайки.