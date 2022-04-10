Зеленский поговорил по телефону с Шольцем: о каких вопросах шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики общались о ситуации в Украине по телефону.

Разговор состоялся в воскресенье, 10 апреля. Затронули всевозможные темы в контексте российской агрессии.

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О чем именно дискутировали

В ходе разговора Зеленского и Шольца оба лидера подчеркнули, что необходимо выявить всех виновных в военных преступлениях. Их обязательно следует за это наказать.

Также обсудили антироссийские санкции, оборону и финансовую поддержку со стороны Германии.

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